Uruapan, Mich.- 14 de octubre de 2025.- Autoridades confirmaron la identidad del automovilista que fue asesinado a balazos sobre la carretera Uruapan-Paracho, a la altura de la comunidad de Capacuaro. Se trata de Ricardo H., quien se desempeñaba como Superintendente de la Terminal de Almacenamiento y Despacho de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la planta de Uruapan.

De acuerdo con los reportes policiales, el funcionario conducía una camioneta Dodge Ram blanca con dirección a Paracho cuando fue interceptado y atacado por sujetos armados. La agresión ocurrió en lo que se presume fue un intento de asalto, aunque las autoridades no descartan otras líneas de investigación.

Paramédicos locales acudieron al sitio tras recibir el reporte de disparos; sin embargo, al llegar confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. El área fue acordonada por elementos de seguridad, en tanto el personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias periciales y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables.



