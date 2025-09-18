Parácuaro, Mich.- 18 de septiembre de 2025.– Un hombre fue trasladado al Hospital Regional de Apatzingán tras recibir un impacto de bala en la pierna derecha. Los hechos fueron en la comunidad de Morelitos, municipio de Parácuaro, según trascendió en la labor periodística.

​De acuerdo con el reporte policial, la Unidad de Rescate de Protección Civil de Parácuaro respondió a una llamada de auxilio. Al llegar a la calle principal de Morelitos, encontraron a Francisco Javier R. de 38 años de edad, con una herida de bala. Tras brindarle los primeros auxilios, lo llevaron de inmediato al hospital para recibir atención especializada.

​Los médicos que lo atendieron reportaron que su estado de salud es estable. Sin embargo, la víctima declaró que no recuerda cómo sucedió el ataque. Según su testimonio, solo recuerda haber estado consumiendo bebidas alcohólicas con unos amigos y, al despertar, ya se encontraba en la calle con la herida.

​El encargado del orden de la comunidad solicitó el apoyo de las autoridades y de Protección Civil Municipal, quienes coordinaron las acciones para el traslado del herido. Las autoridades competentes ya investigan el incidente para esclarecer lo sucedido.