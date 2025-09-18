Morelia, Michoacán, 18 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al taller teórico-práctico “Diseña, conforma y gestiona: herramientas para emprendimientos de arte, cultura y acción social”, iniciativa organizada por Contenedor de Arte A.C. para fortalecer proyectos creativos y comunitarios con herramientas de gestión cultural.
El taller será presencial en el Centro Cultural Allende 637, en la capital michoacana. La primera sesión será gratuita el 24 de septiembre, de 17:00 a 19:00 horas. Continuará el 1, 6 y 8 de octubre, de 17:00 a 20:00 horas y tendrá un costo total de 850 pesos.
La propuesta se compone de cuatro módulos divididos en 11 horas en total. Aborda temas como diseño de proyectos con impacto social y cultural; presupuestos y cronogramas; acceso a financiamiento y convocatorias; constitución legal de asociaciones y cooperativas; cumplimiento fiscal; y estrategias de propiedad intelectual para proteger obras, marcas y logotipos.
El taller estará a cargo de Verónica Loaiza Servín, arquitecta, gestora cultural y directora de Contenedor de Arte A.C., con más de 15 años de experiencia en el diseño y gestión de proyectos artísticos y sociales con perspectiva feminista y de derechos humanos.
Para mayores informes e inscripciones pueden comunicarse al teléfono 443 139 9337, al correo contenedordearte@gmail.com o directamente al Facebook Contenedor de Arte: https://www.facebook.com/contenedor.de.arte