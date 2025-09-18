Pátzcuaro, Michoacán a 18 de septiembre de 2025.- Con el propósito de garantizar seguridad y orden durante la Noche de Ánimas, se realizó en Pátzcuaro la primera reunión de coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y municipios de la región.

El encuentro permitió acordar medidas preventivas rumbo a los días 1 y 2 de noviembre, cuando Pátzcuaro y la ribera del lago reciben a miles de visitantes. Se revisaron estrategias en seguridad, movilidad, protección civil y atención ciudadana, confirmando el compromiso de trabajar unidos por la tranquilidad de habitantes y turistas.

Participaron la Comisaría Regional de Pátzcuaro, Guardia Civil, fiscalías estatal y regional, así como directores de seguridad pública y protección civil de Pátzcuaro, Salvador Escalante, Erongarícuaro, Quiroga, Huiramba y Lagunillas. También asistieron la Secretaría de Marina, Seguridad Vial, el C5 Región Pátzcuaro y áreas de planeación municipal.

En la mesa se reafirmó que Noche de Ánimas es una tradición que requiere del esfuerzo conjunto para mantenerse segura. Con esta reunión inicia formalmente el Operativo 2025, con acciones coordinadas para que ciudadanos y visitantes vivan la celebración con orgullo y paz.