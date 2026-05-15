Morelia, Michoacán, 15 de mayo de 2026.- Con la entrega de medallas conmemorativas, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció la trayectoria de cerca de mil 500 docentes por 30, 40 y 50 años de servicio, a quienes expresó su orgullo por contribuir a que Michoacán sea el estado que más avanza en combatir el rezago educativo y en conseguir un ciclo escolar completo por cuarto año consecutivo.

En el marco del Día de la Maestra y el Maestro, el mandatario agradeció a las y los docentes por acompañar, orientar y transformar desde las aulas la vida de miles de niñas, niños y jóvenes. “Tengan la certeza de que valoramos su entrega, respetamos trayectoria y reconocemos su papel en la construcción del futuro al que está llamado el pueblo de Michoacán”.

Ramírez Bedolla dio a conocer que ya fue publicado el nuevo acuerdo que regula el pago por defunción de trabajadoras y trabajadores de la administración pública estatal educativa, la cual dejó de pagarse desde 2013. “Es para todas y todos los maestros fallecidos porque es un derecho. Esto significa respaldo cuando más se necesita a través de una política humanista sensible y justa, porque reconocer la labor de los docentes es también cuidar a sus familias y honrar siempre su trabajo y entrega”, dijo.

Por su parte, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, destacó que para el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla la justicia laboral ha sido una prioridad, lo que se traduce en 111 quincenas pagadas en tiempo y forma, cuatro ciclos escolares completos, primer lugar nacional en abatir el rezago educativo y un millón 257 mil estudiantes en las aulas.

Acompañaron al mandatario el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el secretario de Finanzas, Luis Navarro García; la senadora Celeste Ascencio Ortega; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Baltazar Gaona García; el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria; entre otras autoridades federales estatales y municipales, legisladores federales y locales, y docentes homenajeados.