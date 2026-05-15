Morelia, Michoacán, 15 de mayo de 2026.- Adolfo “Fito” Torres, reconoció la labor fundamental que realizan diariamente maestras, maestros y todo el personal educativo como una de las primeras líneas de prevención social contra la violencia que afecta a niñas, niños y jóvenes; destacó que el papel de las y los docentes va mucho más allá de la enseñanza académica, son quienes conviven diariamente con estudiantes, detectan cambios de conducta, identifican señales de alerta y muchas veces logran observar problemáticas emocionales, sociales o de violencia que incluso pueden pasar desapercibidas en el entorno familiar.

“Las escuelas no solamente forman estudiantes; forman ciudadanos. Y quienes están frente a grupo tienen una enorme capacidad de orientar, prevenir y acompañar a niñas, niños y jóvenes en momentos decisivos de su desarrollo”,

señaló Fito.

El también autor del libro sobre narcopolítica advirtió que actualmente muchos contenidos violentos y mensajes que glorifican actividades delictivas se consumen de manera cotidiana y normalizada entre menores de edad, particularmente a través de redes sociales, música, series y plataformas digitales; “muchas veces la violencia no comienza con un acto agresivo; comienza con la normalización. Por eso es tan importante enseñar a pensar, cuestionar y analizar críticamente lo que consumen nuestros jóvenes”, expresó.

Por ello, consideró indispensable fortalecer herramientas de análisis crítico y conciencia social dentro de las aulas, para que las nuevas generaciones puedan identificar cuándo están siendo expuestas a mensajes que exaltan la violencia, el poder criminal o estilos de vida vinculados a la ilegalidad.

Finalmente, reconoció el esfuerzo de directivos, orientadores, prefectos, personal administrativo y de apoyo escolar, quienes diariamente contribuyen a generar entornos seguros y de confianza para miles de estudiantes en Morelia y Michoacán; “una sociedad libre de violencia también se construye gracias a maestras y maestros comprometidos, atentos y humanos. Ellos ayudan a reforzar las bases que se enseñan en casa y, cuando es necesario, ayudan a detectar aquello que una familia quizá aún no ha podido identificar”, concluyó.