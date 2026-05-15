Morelia, Michoacán, 15 de mayo de 2026.- “Respaldar a la ganadería es respaldar a miles de familias que diariamente sostienen la economía de sus comunidades con trabajo y producción”, afirmó el dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, durante su asistencia a la inauguración de la Expo Ganadera Michoacán 2026, realizada ayer en Morelia y que concluirá el próximo 17 de mayo.

Señaló que el sector pecuario representa una actividad estratégica para el estado por su impacto en el empleo, la producción alimentaria y el desarrollo regional, y es que de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y del INEGI, Michoacán se mantiene entre las entidades con mayor actividad agropecuaria del país, destacando en producción bovina, porcícola y avícola.

El líder perredista, puntualizó que la actividad ganadera genera miles de empleos directos e indirectos, además de dinamizar cadenas de valor relacionadas con comercio, transporte, alimentación y servicios, “la Expo Ganadera se consolida como un espacio de encuentro entre productores, asociaciones, familias y sectores económicos vinculados al campo michoacano”.

Octavio Ocampo recordó que el PRD Michoacán ha impulsado en distintas ocasiones propuestas orientadas a fortalecer al sector agropecuario y ganadero, entre ellas el acceso a financiamiento para pequeños productores, programas de tecnificación, comercialización y fortalecimiento del mercado interno. También señaló la importancia de que existan iniciativas y espacios que permitan visibilizar el trabajo del campo, fomentar la actividad económica y abrir oportunidades para quienes dependen de esta actividad en distintas regiones del estado.

Así pues, reiteró que el PRD continuará acompañando iniciativas relacionadas con el fortalecimiento del campo y la ganadería, al considerar que invertir en este sector representa una vía para fortalecer la economía local, preservar empleos y mejorar las condiciones de vida de miles de familias michoacanas vinculadas a la producción pecuaria.