Zamora, Mich.- 22 de agosto de 2025.- Luego de una intensa persecución que inició en la ciudad de Zamora y concluyó en Jacona, elementos de la Policía y Tránsito Municipal detuvieron a un sujeto armado y aseguraron una motocicleta con reporte de robo, otro presunto ladrón logró escapar.

Por información recabada en la cobertura de la noticia, se pudo establecer que los uniformados fueron alertados sobre una motocicleta robada en las inmediaciones de la colonia La Luneta.

Los uniformados ubicaron la unidad y se inició una persecución por distintas calles del citado asentamiento, después los individuos enfilaron con rumbo a la calzada Zamora-Jacona, donde realizaron algunos disparos de arma de fuego.

Al llegar al entronque donde se ubica la empresa refresquera “Coca-Cola”, ya en Jacona, los sujetos chocaron la moto contra una camioneta y cayeron sobre la carpeta asfáltica, y comenzaron a correr.

Uno de los sospechosos trató de brincar el portón de la citada empresa para tratar de refugiarse, pero fue sometido por los uniformados y le aseguraron un arma de fuego.

Un cómplice del requerido logró escabullirse. Al sitio llegaron Guardias Civiles y Policías Municipales de Jacona para apoyar con la búsqueda del delincuente, sin que lograran ubicarlo.

Se supo que la unidad asegurada es una Vento Cross Max color gris con rojo, la cual fue despojada con lujo de violencia a sus propietarios en la colonia Jardinadas.

Por último, el detenido junto el arma y la motocicleta fueron puestos a disposición de la autoridad competente, para que les sea resuelta su situación jurídica conforme a derecho.