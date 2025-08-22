Sahuayo, Michoacán, 22 de agosto de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Subdirección de Calidad y Enseñanza y la Dirección de Salud Reproductiva, lleva a cabo el curso-taller en Emergencia Obstétrica en el municipio de Sahuayo, con el fin de fortalecer la atención médica integral y disminuir la muerte materna en la región.

El curso se centra en la aplicación de las mejores prácticas médico-quirúrgicas para las pacientes en estado crítico, incluye la participación de un equipo multidisciplinario de médicos especialistas en ginecobstetricia, anestesiología, cirugía, urgencias y médicos generales, tanto del sector público como privado.

A esta capacitación también asisten profesionales de enfermería y trabajo social de los municipios de Sahuayo, Jiquilpan, Pajacuarán, Villamar y Tangamandapio.

Las principales causas de emergencia en las embarazadas son las hemorragias obstétricas, la enfermedad hipertensiva, edema (hinchazón de los pies, tobillos y piernas), y la proteinuria en el embarazo. Por ello, la SSM refuerza su compromiso de capacitar continuamente a su personal para garantizar una atención oportuna y de alta calidad.

A través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), se implementa el Código Mater, sistema de activación para atender a embarazadas en estado grave, que su vida o la del producto estén en riesgo, a través del cual se ha brindado atención oportuna a 33 casos en lo que va del año.