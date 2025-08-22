Lagunillas, Michoacán, 22 de agosto de 2025.- El Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia) ha entregado 2.1 millones de pesos en créditos a emprendimientos y empresas de Lagunillas, lo que ha permitido la generación y conservación de empleos en el municipio.

Lo anterior lo informó el director general de la institución, Gabriel Gutiérrez Aviña, durante la firma del convenio de colaboración con el presidente municipal de Lagunillas, Octavio Chávez Aguirre. El acuerdo establece un marco de cooperación para fortalecer la entrega de financiamientos y ampliar el acceso de las y los empresarios del municipio a esquemas de crédito.

Destacó que el Sí Financia ofrece financiamientos que van desde 5 mil hasta 2 millones de pesos, con tasas de interés más bajas que las de la banca comercial. Además, adelantó que se impulsarán programas de capacitación empresarial para fortalecer las capacidades de quienes reciben apoyo.

En su intervención, el alcalde Octavio Chávez subrayó la importancia de trabajar de manera conjunta con la institución estatal y con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), encabezada por Claudio Méndez Fernández, con el objetivo de robustecer las cadenas productivas y abrir nuevas oportunidades para el sector empresarial de Lagunillas.