La Senadora de la República por Michoacán, Celeste Ascencio, participó en la inauguración del periodo extraordinario del Congreso de la Unión, donde se discutirán reformas fundamentales para fortalecer la democracia mexicana, garantizar mayor certeza electoral y consolidar instituciones más transparentes y confiables para el pueblo de México.

La legisladora destacó que una de las propuestas centrales impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consiste en aplazar hasta 2028 la segunda etapa de la elección judicial, con el objetivo de que este proceso se desarrolle de manera ordenada, responsable y con mejores condiciones institucionales.

Asimismo, explicó que se plantea la creación de una comisión especializada dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) que permita revisar los perfiles de las candidaturas y evitar que personas vinculadas con el crimen organizado puedan competir o acceder a cargos públicos.

“Lo que buscamos es fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y proteger la voluntad del pueblo frente a intereses criminales o externos”, señaló.

Celeste Ascencio también resaltó las reformas que actualmente se impulsan desde la Cámara de Diputados para establecer como causal de nulidad electoral cualquier tipo de intervención extranjera en los procesos democráticos nacionales, además de fortalecer las reglas que garanticen elecciones más equitativas y con mayor certeza jurídica.

La senadora michoacana afirmó que estas reformas forman parte de la visión democrática de la Cuarta Transformación, donde el poder público debe responder al pueblo y no a grupos de interés.

“La transformación también pasa por construir una democracia más fuerte, más transparente y profundamente comprometida con la soberanía nacional y la voluntad popular”, expresó.

Finalmente, reiteró que desde el Senado de la República continuará respaldando las reformas que permitan consolidar instituciones más cercanas a la ciudadanía y procesos democráticos cada vez más sólidos y confiables.