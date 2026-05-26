Morelia, Michoacán, 26 de mayo de 2026.- El Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, detalló en rueda de prensa los alcances del convenio de colaboración suscrito entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), acuerdo orientado a fortalecer las investigaciones patrimoniales y financieras para combatir estructuras económicas vinculadas al crimen organizado y posibles actos de corrupción.

Durante el encuentro con medios de comunicación, Torres Piña destacó que este convenio permitirá fortalecer las capacidades institucionales para seguir la ruta del dinero, detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita e identificar redes de prestanombres, empresas fachada, intermediarios financieros y mecanismos de ocultamiento patrimonial utilizados por grupos delictivos.

El Fiscal General señaló que las estructuras criminales no se sostienen únicamente mediante operadores territoriales, también a través de recursos económicos y redes financieras que facilitan su operación, por lo que este acuerdo representa un paso estratégico hacia una política de cero impunidad financiera.

A través de esta alianza, la FGE podrá integrar productos de inteligencia financiera federal en carpetas de investigación locales, robustecer el análisis patrimonial y fortalecer investigaciones relacionadas con lavado de dinero, corrupción de servidores o exservidores públicos y uso de esquemas financieros ilícitos.

El convenio contempla tres ejes de acción inmediata: prevención, mediante mecanismos de alerta temprana dentro del sistema financiero; investigación, a partir de información técnica que fortalezca carpetas por recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados; y sanción, mediante el aseguramiento de activos para debilitar el poder económico y corruptor del crimen organizado y de cuello blanco.

Asimismo, Torres Piña informó que la Fiscalía incorporará herramientas tecnológicas para fortalecer el seguimiento de la ruta del dinero, incluyendo capacidades para el rastreo de criptoactivos, con el objetivo de impedir que las estructuras criminales oculten recursos mediante mecanismos financieros cada vez más complejos.

Con esta colaboración, la Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso con el combate frontal a la corrupción y a las finanzas del crimen, investigando no solo quién comete un delito, también quién lo financia, quién se beneficia y qué redes permiten su operación.