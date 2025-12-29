Jacona, Mich., 29 de diciembre de 2025.- El robo de una camioneta en el estacionamiento de la tienda Sam´s Club de Jacona, generó un fuerte operativo de la Policía Municipal, que derivó en un enfrenamiento en el que fueron detenidos dos presuntos robacarros, sobre la carretera Jacona – Los Reyes.

Fue la noche del domingo anterior cuando los uniformados fueron alertados sobre el robo a mano armada de una camioneta Sierra tipo Pick Up, de Color Negro, por lo que se activaron los protocolos para localizar el automotor.

Momentos después patrulleros observaron el automotor robado en la carretera a Los Reyes, en las inmediaciones del sitio conocido como El Cerro de Arena, donde los tripulantes comenzaron a dispara en contra de los guardianes del orden.

Tras la refriega no se reportaron heridos ni fallecidos, siendo detenidos Gabriel Martín M., de 25 Años de edad, y Marcos Z., de 20 Años de edad, ambos originarios de Zamora, a quienes les fue asegurada un arma corta calibre .380.

Hasta el sitio se trasladaron en apoyo oficiales del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil.

Los detenidos, así como la camioneta y el arma aseguradas fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determinen responsabilidades.