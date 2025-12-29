Morelia, Michoacán, 29 de diciembre de 2025.- Este año el Gobierno estatal construyó obras que impulsan el desarrollo urbano y la movilidad de la entidad, destinándose 953 millones de pesos entre algunas de las más destacadas para beneficio de alrededor de 100 mil habitantes, tras décadas de desatención en este rubro, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, explicó que una de las obras más emblemáticas es el mercado de Pátzcuaro, donde se destinaron 280 millones, el cual cuenta con 700 locales comerciales y que benefician de manera directa a 220 mil habitantes de 12 municipios de la región.

De igual manera, el mandatario destacó la rehabilitación de la plaza Gertrudis Bocanegra de Pátzcuaro, en la cual se invirtieron 29 millones de pesos y que contempló 2 mil 227 metros cuadrados de construcción para beneficio directo de 21 mil 690 personas.

Detalló que, en Uruapan, el Gobierno estatal rehabilitó 1.4 kilómetros de la avenida Revolución, con 114 millones de pesos, al ser una de las vías principales de la ciudad por donde transitan alrededor de 15 mil vehículos al día.

Además, se entregaron 80 nuevos camiones para el transporte público, donde la administración estatal asignó 85 millones de pesos para la adquisición de dichos vehículos que conforman la primera fase de tres, ya que en total se renovarán 240 unidades.

Se concluyó la conexión que va de Villas del Pedregal a la tenencia de San Nicolás Obispo, en Morelia, donde se invirtieron 59.7 millones de pesos en su construcción a base de pavimento MR-45, la cual incluye una ciclovía, banquetas, cruces seguros, luminarias y parabuses, con lo que se fortalece el comercio y la movilidad.

En esta misma zona también se construyó un parque en la macroglorieta de Villas del Pedregal, obra a la que se destinaron 19.7 millones de pesos para la edificación de gimnasio al aire libre, cancha de fútbol, pabellón lúdico, área de descanso y luminarias en beneficio de más de 26 mil habitantes.