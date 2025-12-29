Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.- En el marco del cierre de actividades del año, el Secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con habitantes de la colonia José Vasconcelos, con el objetivo de atender de manera directa sus necesidades y avanzar en uno de los temas más sensibles para la comunidad: la regularización de su patrimonio.

Durante la visita a esta colonia, que representa una historia de lucha y esperanza para sus habitantes, el Secretario refrendó el compromiso del Ayuntamiento de Morelia de trabajar de forma cercana con la ciudadanía, priorizando el ordenamiento urbano, la certeza jurídica y el bienestar de las familias.

Acompañado por vecinas como Doña Blanquita, por Imelda, jefa de la Tenencia de Atapaneo, así como por el regidor Salvador Arvizu Cisneros, se acordó la instalación de una mesa técnico-jurídica, en coordinación con Sindicatura y Orden Urbano, para dar seguimiento puntual al proceso de regularización de las y los vecinos, quienes hace 18 años fueron reubicados desde la zona de Presa de los Reyes.

El Secretario del Ayuntamiento destacó que estas acciones cuentan con el respaldo del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y forman parte de una visión integral para consolidar una ciudad más ordenada, con desarrollo urbano responsable y mayor certeza para las familias morelianas.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de construir una ciudad más justa, ordenada y con mejores condiciones de vida para todas y todos.