Tarímbaro, Michoacán, 27 de noviembre de 2025.- Derivado de las acciones operativas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el municipio de Tarímbaro, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron tres armas de fuego, más de 300 municiones y droga luego de responder una agresión armada.

Derivado de los hechos registrados en la localidad de Cuparátaro de esta demarcación, donde los agentes de la Guardia Civil brindaron apoyo a los efectivos del Ejército Mexicano, quienes repelieron un ataque armado, donde no resultaron elementos castrenses lesionados.

Producto de este suceso fueron aseguradas dos armas de fuego calibre 5.56 milímetros y una aparentemente hechiza, ocho envoltorios con sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina, 356 cartuchos útiles y un cargador; mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

En este tenor, el personal de la SSP, Defensa y Guardia Nacional reforzaron su presencia operativa en el municipio a fin de garantizar el orden público y la tranquilidad de la población.