El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, aseguró que los bloqueos carreteros registrados en distintos puntos del estado y del país responden a un “trasfondo totalmente político”.

Según el líder partidista, las movilizaciones no se originaron por causas sociales espontáneas, sino que forman parte de una estrategia impulsada por actores opositores.

Mora González señaló que existen evidencias públicas de esta participación, entre ellas diversos materiales difundidos en redes sociales donde se observa la intervención de alcaldes y figuras vinculadas a la oposición, lo que —dijo— confirma la operación política detrás de las protestas.

Recordó que, en días pasados, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, también expuso vínculos políticos entre los manifestantes y diversos partidos de oposición.

De acuerdo con esa información, algunos de los dirigentes de las agrupaciones que iniciaron los bloqueos están identificados como integrantes del PRI, PAN y PRD.

Mora González afirmó que estos hechos “evidencian una campaña de la derecha rapaz”, que —según dijo— no sólo busca afectar al movimiento político que representa Morena, sino también perjudicar a la ciudadanía que necesita circular libremente por las carreteras del país.

Añadió que los bloqueos generan afectaciones directas a la población, al transporte y al desarrollo económico.

El dirigente morenista reiteró que el diálogo con los grupos movilizados permanece abierto. Subrayó que el objetivo es alcanzar acuerdos que permitan liberar por completo las vías terrestres y restablecer la normalidad en la circulación en la entidad.