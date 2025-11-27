Morelia, Michoacán; 27 de noviembre de 2025.- Efectivos de la Policía Morelia, detuvieron a un sospechoso de provocar un incendio al interior de una iglesia, ubicada en la colonia Felícitas del Rio.

Reportes refieren que la mañana de este jueves, se alertó que sobre la calle Ocampo, una iglesia se encontraba incendiada. Con apoyo de bomberos, los oficiales ingresaron al inmueble para contener las llamas.

En el interior, se localizó a un sujeto identificado como Jairo O.

El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes, para el deslinde de responsabilidades.