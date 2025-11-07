Pátzcuaro/Erongarícuaro/Quiroga/Salvador Escalante, Morelia, Mich.- Tras un enfrentamiento entre criminales registrado en los límites de Salvador Escalante con la región de Pátzcuaro, sujetos armados bloquearon con vehículos diferentes vialidades de Michoacán, trascendió en la cobertura de la noticia.

Caminos obstruidos y automotores afectados

Trascendió que sobre la carretera Pátzcuaro-Uruapan, a la altura de la población de Ajuno, los delincuentes atravesaron un camión tipo volteo y lo quemaron.

Asimismo, sobre la carretera Tzurumútaro-Tzintzuntzan, a la altura de la comunidad de Sanabria, unos empistolados impidieron el paso con una casa rodante y otro camión.

También sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la desviación hacia El Correo, los bandidos atravesaron unidades. Acción que replicaron en la entrada a Erongarícuaro.

Además, se supo que los individuos colocaron varias estrellas ponchallantas en distintos caminos. Por si fuera poco, unos malechores les dispararon a las llantas de algunos carros sobre la carretera Morelia-Quiroga, en las cercanías de la población de Iratzio.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas o fallecidas. Elementos de distintas corporaciones policiales intervenieron para restablecer el orden en las mencionadas carreteras y otorgar seguridad a los conductores