Morelia, Michoacán, 07 de noviembre de 2025. Al tomar protesta a los nuevos integrantes del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, el ombudsperson Josué Mejía, dijo que “los principios de transparencia, rendición de cuentas y el acceso a la información, que se encuentran previstos en nuestra constitución, son pilares fundamentales de toda institución pública y de toda sociedad democrática”.

Añadió que con la instalación del Comité se da un paso firme hacia la consolidación de una institución más abierta, más confiable y más cercana a la ciudadanía, puesto que la transparencia no es solo una obligación legal, sino una convicción ética que debe tener todo servidor público, lo que implica actuar con claridad, permitir el escrutinio público y garantizar que cada decisión que se tome, cada recurso y cada acción puedan ser conocidos y evaluados por la sociedad.

Hizo alusión a la importante tarea que asume el Comité de Transparencia, al ser el responsable de vigilar el cumplimiento de las normas de acceso a la información, proteger los datos personales de quienes confían en el organismo y fortalecer la cultura de la rendición de cuentas dentro de institución, labor que contribuirá directamente a que la CEDH continúe siendo un referente de apertura, honestidad y respeto a los derechos humanos.

En la sesión, se dio a conocer que el organismo autónomo reporta un cien por ciento de cumplimiento en esta materia, se dio seguimiento a los acuerdos tomados en la sesión anterior y se aprobaron algunos proyectos de resolución.

A partir de esta fecha, Edgar Vázquez Sandoval, coordinador de Planeación, asume la presidencia del Comité; Miroslava Pacheco Lara, la Secretaría Técnica del mismo y Maricela Núñez Alcaraz, Secretaría Ejecutiva; Jonathan Isahib Villa Vargas, Secretario Técnico; Amelia Gil Rodríguez, encargada del despacho de la coordinación de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento; Juan Plancarte Esquivel, encargado de la Coordinación de Visitadurías; Maura Margarita Cruz Aguilar, coordinadora de Estudios, divulgación y capacitación, y, Sayra Yadira Casillas Mendoza, titular de la Unidad de Comunicación Social, son los nuevos integrantes del cuerpo colegiado.

El Comité de Transparencia tiene entre sus funciones, las siguientes: supervisar que se cumplan las leyes de transparencia y acceso a la información pública; resolver los casos en los que se niega, clasifica o reserva información; vigilar que los datos personales de los ciudadanos estén protegidos, y, establecer políticas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.