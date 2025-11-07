Morelia, Michoacán; 07 de noviembre de 2025.- La capacitación de la base trabajadora es una prioridad para el Gobierno de Morelia, que en conjunto con el Sindicato Demócrata de Empleados Municipales (SIDEMM), a través de la Secretaría de Estadística y Escalafón, puso en marcha el Diplomado en Hacienda Pública Municipal, el cual tiene validez oficial de la Secretaría de Educación Pública y es respaldado por la Universidad Nova Spania.

En un acto significativo para el fortalecimiento de la capacidad administrativa de los servidores públicos municipales, el SIDEMM firmó un convenio de colaboración con el Instituto Michoacano de Administración Pública (IMAP). Este acuerdo marca la apertura oficial del Diplomado en Administración Pública Municipal, dirigido a capacitar a los trabajadores del Ayuntamiento en competencias esenciales para una gestión más eficiente y de calidad.

El evento fue encabezado por el secretario general del SIDEMM, Ernesto Santamaría Reyes, y contó con la participación del secretario técnico de Tesorería, Arturo Vidales Ramos. La ceremonia reunió a representantes del gobierno municipal, aliados en la administración estatal y un amplio grupo de invitados, destacando el compromiso compartido por elevar el nivel profesional de los empleados públicos municipales.

En ese sentido, el secretario técnico de la Tesorería de Morelia, Arturo Vidales, reconoció el esfuerzo del SIDEMM por promover estas capacitaciones entre sus agremiados que buscan que sus funciones administrativas estén vinculadas a la hacienda pública municipal y con ello mejorar la atención de los servidores públicos municipales a las y los morelianos, así como su crecimiento profesional y personal.

A su vez, el secretario general del SIDEMM, Ernesto Santamaría Reyes aseguró que este diplomado fue posible gracias a la coordinación y convenio con el IMAP “José Ma. Morelos y Pavón” AC, y será de 120 horas para todos los y las inscritas, sin costo alguno.

Esta capacitación abarca módulos como: Estructura y marco de la hacienda pública municipal; administración; y funciones transversales de la misma. El presidente de este Instituto, Juan Cortés Fabela afirmó que la educación no es un gasto sino una inversión y detalló que cada módulo se traducirá en 40 horas de trabajo entre investigación y prácticas.

Entre los ponentes se encuentra el mismo tesorero de Morelia, Héctor Gómez Trujillo; el coordinador de Gabinete Municipal, Alberto Gabriel Guzmán Díaz; la directora de Transparencia y Acceso a la Información, Emilia Guillermina Bucio Piñón, por mencionar algunos.