Morelia, Mich.- Domingo 31 de agosto de 2025.- Dos hombres protagonizaron un pleito y al calor de la discusión uno de ellos sacó una pistola y le disparó al otro, quien quedó malherido, hecho que ocurrió en el estacionamiento de Bodega Aurrera Torreón Nuevo, ubicado al norte de Morelia. Unos patrulleros municipales que pasaban al momento de la agresión rápidamente detuvieron al presunto responsable y solicitaron una ambulancia para el afectado, informaron fuentes allegadas al tema.

Trascendió que el hecho de violencia se registró la tarde de este domingo a pocos metros de la avenida Torreón Nuevo. En el sitio varias personas escucharon las detonaciones de arma de fuego y se generó caos en el área, algunos de los civiles se refugiaron en la mencionada tienda.

Los agentes que intervinieron de manera oportuna aseguraron una pistola y el portador fue puesto a disposición de la instancia competente. En cuanto al lesionado, unos rescatistas lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica, él sufrió un impacto en el abdomen y otro en la pierna izquierda.

El área del relatado evento fue acordonada, pues en el suelo había al menos nueve casquillos percutidos. Por último, unos especialistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron de las investigaciones respectivas y peritos criminalistas procesaron la escena.



RED 113