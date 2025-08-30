Morelia, Michoacán, a 30 de agosto de 2025.- Con el compromiso de tener una ciudad limpia, ordenada y con espacios dignos de convivencia para las familias, el Gobierno de Morelia, mantiene su programa de jornadas ciudadanas en las colonias de Morelia, y este sábado tocó el turno a la zona sur poniente de la ciudad.

Con la coordinación de la Secretaría de Servicios Públicos, a través de las Direcciones de Residuos Sólidos y Parques y Jardines, se intervinieron las áreas verdes de las colonias Juana Pavón y Fuentes de Morelia.

Durante la actividad, se contó con la valiosa participación de vecinas y vecinos de la zona, y estudiantes del Instituto Jefferson, así como brigadas de la 21ª Zona Militar, además del personal operativo del Ayuntamiento.

En esta jornada, se realizaron labores de poda de pasto y árboles, así como retiro de residuos sólidos en las áreas verdes de ambas colonias, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y garantizar espacios más seguros y limpios para la convivencia comunitaria.

Este programa forma parte de la estrategia integral del Gobierno Municipal para rescatar y conservar áreas verdes, impulsar la corresponsabilidad ciudadana y promover una cultura de limpieza que contribuya al bienestar de las y los morelianos.