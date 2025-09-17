Morelia, Michoacán, a 17 de septiembre de 2025.- Refrendando el compromiso de que la transparencia sea parte fundamental del quehacer cotidiano en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González asistió a la inauguración de las “Jornadas de capacitación de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para servidores públicos municipales”.

En este marco, la rectora manifestó su satisfacción de recibir a quienes representan a dicho órgano, así como a las y los funcionarios de los distintos ayuntamientos, tras referir que este tipo de actividades son de suma importancia ya que permiten la formación continua, lo que genera un gran compromiso y beneficios para el estado.

En este sentido, indicó que la Máxima Casa de Estudios tiene las puertas abiertas para los municipios en materia de capacitación, desde los diplomados, las especializaciones y las maestrías.

Ávila afirmó que la universidad pública en su esencia representa el compromiso indeclinable con la sociedad de formar profesionistas, generar conocimiento y de contribuir al desarrollo, el cual dijo, no puede cumplirse de manera plena sino se trabaja en equipo.

Al tiempo que destacó la orientación que ha recibido la UMSNH por parte de la ASM para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la institución, y refirió que trabajar con honestidad debe ser el elemento primordial que permita seguir caminando y mirando a todas las personas a los ojos, “porque hemos hecho el bien por la sociedad y hemos llevado alto las instituciones en donde nos ha tocado participar”.

Por su parte, el auditor Superior de Michoacán, Marco Antonio Bravo Pantoja, agradeció a la rectora por la oportunidad de que la UMSNH sea sede de esta serie de capacitaciones para generar una correcta aplicación de la norma orientando a las y los funcionarios.

Hoy, dijo, nos convoca no un ejercicio más de formación técnica sino una apuesta estratégica para fortalecer las finanzas municipales, garantizar un buen manejo de los recursos públicos y responder con eficacia a la legítima exigencia ciudadana de contar con gobiernos transparentes.

El funcionario indicó que se vive un momento de cambio en donde la digitalización de los procesos es una oportunidad histórica para cerrar el paso a la discrecionalidad y a la corrupción y los municipios deben asumir la digitalización como un compromiso inaplazable.

“Desde la Auditoría Superior del Estado reitero no toleraremos retrasos en la lucha contra la corrupción, avanzaremos con decisión en la construcción de un futuro donde la transparencia sea norma, la rendición de cuentas una cultura y la honestidad, el sello de la función pública”.

En su turno, el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Luis Navarro García invitó a las y los tesoreros a acercarse a la ASM para que se orienten sobre diversos temas, “qué maravilla que la Auditoría nos dé estas capacitaciones, también si requieren más capacitaciones podemos hacer equipo con los municipios”.

El funcionario coincidió en la relevancia de la digitalización de los procesos y en este sentido compartió la disposición de la dependencia a su cargo de apoyar en dicho renglón a las autoridades municipales. “Hagamos lo que tengamos que hacer en tiempo, capacitémonos, acerquémonos y hagamos trabajo en equipo”.