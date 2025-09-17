Morelia, Michoacán, 17 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la octava edición de Cinema Queer México, que se llevará a cabo del 18 al 21 de septiembre en Morelia y Pátzcuaro, con una programación que impulsa la visibilización de las identidades LGBTQ+ a través del cine.

La inauguración será el jueves 18 de septiembre a las 18:00 horas en Teatro José Rubén Romero, con la proyección de “El fin de las primeras veces”, de Rafael Ruiz Espejo, historia sobre un joven que descubre el amor y la sexualidad durante un viaje a Guadalajara.

Las funciones se realizarán en sedes oficiales como el Centro Cultural Clavijero, el Museo Casa Natal de Morelos y el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro.

La cartelera en Michoacán incluye 11 largometrajes: cuatro internacionales y siete nacionales; así como siete programas de cortometrajes y cuatro talleres gratuitos, enfocados en la representación queer en el cine, además de actividades paralelas que buscan propiciar el diálogo y el encuentro entre públicos diversos.

Como complemento, del 25 al 31 de octubre habrá una muestra virtual gratuita en Nuestro Cine MX con 10 producciones de cineastas como Ángeles Cruz, Bruno Santamaría, Rafael Rebolledo y Ruiz Espejo. La programación completa está disponible en cinemaqueermx.org