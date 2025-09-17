Ziracuaretiro, Michoacán, 17 de septiembre de 2025.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) abatieron a dos civiles armados, luego de que se registrará una agresión con armas de fuego en el municipio de Ziracuaretiro.

El hecho ocurrió en la localidad de San Andrés Coru, donde efectivos del Ejército Mexicano repelieron de inmediato una agresión.

En el sitio también fueron aseguradas dos armas largas, municiones y cargadores, así como una granada que será desactivada por el Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos.

Por lo anterior, en la región se fortalecieron las labores de seguridad y se incrementó la operatividad de la Guardia Civil en conjunto con la Defensa y la Guardia Nacional, para garantizar el orden público en la zona.