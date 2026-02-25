​Morelia, Michoacán. – El Consejo Profesional de Empresarios de México (CPEM) emitió un comunicado oficial este 25 de febrero para expresar su felicitación al Maestro Oliverio Cruz Gutiérrez, con motivo de su reciente nombramiento como Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) Morelia.

​La designación de Cruz Gutiérrez es resultado de los comicios celebrados el pasado 24 de febrero en la capital michoacana.

​Respaldo al liderazgo empresarial

​A través del documento, el CPEM manifestó su confianza en que el liderazgo y la visión estratégica del nuevo presidente serán piezas clave para el fortalecimiento del comercio y el turismo, tanto en la ciudad como en el estado. La organización destacó a la CANACO Servytur Morelia como un pilar histórico y fundamental para el ecosistema económico de la región.



​Alianzas y trabajo conjunto

​El Consejo Profesional de Empresarios de México subrayó su disposición para colaborar con el nuevo consejo directivo de la Cámara bajo las siguientes premisas:

​Creación de alianzas: Sumar esfuerzos en proyectos que beneficien a las empresas locales.

​Defensa del sector: Trabajar de manera conjunta en la protección de los intereses del gremio empresarial.

​Bienestar social: Generar iniciativas que impacten positivamente en la sociedad michoacana.

​El comunicado concluye con un mensaje de éxito para la gestión del Maestro Oliverio Cruz Gutiérrez en esta nueva encomienda al frente de uno de los sectores más relevantes de la economía estatal.