Paracho, Mich.- 21 de marzo de 2026.- La mañana de este sábado, se registró la volcadura de un tráiler sobre la carretera Uruapan-Paracho, lo que provocó el cierre parcial de la vialidad por varias horas; el conductor de la pesada unidad resultó lesionado.

Fue al filo de las 07:30 horas cuando se reportó el aparatoso accidente, aparentemente debido al exceso de velocidad, esto a la altura de la desviación a Pomacuarán, por lo que al sitio acudieron paramédicos de Rescate Michoacán Delegación Paracho.

Al arribar al lugar de los hechos, los socorristas auxiliaron al conductor de la unidad de carga, quien presentaba algunas contusiones y posteriormente lo trasladaron a un hospital.

El accidente provocó el cierre parcial de la vialidad, por lo que en la zona se registra un congestionamiento vehicular, mientras se realizan los peritajes por parte de las autoridades y posterior retiro de la unidad siniestrada.

AGENCIA RED 113