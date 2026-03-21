Huetamo, Michoacán, marzo de 2026.- El campus Huetamo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), ya se encuentra listo para ser inaugurado en beneficio de jóvenes de la región de Tierra Caliente, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En un recorrido de supervisión, el mandatario detalló que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno de Michoacán construyó este campus de dos niveles con una inversión estatal de 40 millones de pesos, sin necesidad de contratar deuda pública, como parte de su estrategia para garantizar el acceso a la educación a las y los michoacanos.

“Ya tiene agua potable y nada más falta el equipamiento para que, muy pronto, se aperture este campus para toda la población de Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero. Estoy seguro que brindará grandes oportunidades de estudio y de desarrollo. Seguiremos apoyando a la Universidad Michoacana para que llegue a todas las regiones del estado, ese es el objetivo”, manifestó Ramírez Bedolla.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, detalló que el campus cuenta con una construcción superior a los mil 800 metros cuadrados, 11 aulas didácticas, una aula de medios, área administrativa, centro de cómputo, laboratorio químico, cerco perimetral y pórtico de acceso.

Acompañaron al mandatario el presidente municipal de Huetamo, Pablo Varona Estrada y el secretario de Salud estatal, Elías Ibarra Torres.