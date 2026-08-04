Morelia, Michoacán, 4 de agosto de 2026.— El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que las detenciones de objetivos prioritarios realizadas durante este año demuestran que los gobiernos de la transformación están actuando con responsabilidad, coordinación e inteligencia frente a generadores de violencia de distintas regiones y grupos delictivos. Señaló que estos avances no significan que el problema esté resuelto, pero sí confirman que ya no existe una política de omisión ni tolerancia frente a quienes dañan al pueblo.

Jesús Mora señaló que los avances en seguridad deben leerse con responsabilidad, sin triunfalismos, pero también sin negar que existe una estrategia que ha fortalecido la capacidad del Estado para investigar, detener y judicializar. Recordó que durante los últimos meses han sido detenidos perfiles como César Alejandro “N”, alias “El Botox”; Alfonso “N”, alias “Poncho” o “La Quiringua”; Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”; y Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, entre otros objetivos relevantes.

El dirigente morenista sostuvo que estas capturas responden a hechos que han lastimado profundamente a Michoacán, entre ellos los homicidios de Carlos Manzo, Bernardo Bravo y Sergio Rangel Vieyra. Dijo que cada caso obliga a ir más allá de la reacción inmediata: investigar quién ejecutó, quién ordenó, quién financió, quién facilitó y qué redes hicieron posible cada crimen.

Mora afirmó que en los gobiernos de Morena no hay impunidad para ningún grupo del crimen organizado, sin importar la región en la que opere, los intereses que afecte o la capacidad de presión que intente ejercer. Subrayó que la seguridad exige detener a quienes generan violencia, pero también judicializar correctamente, proteger a las víctimas, combatir la extorsión, seguir las rutas de financiamiento y evitar que nuevas estructuras sustituyan a las personas detenidas.

“Morena no pacta con la impunidad. En Michoacán la paz se construye con presencia territorial, inteligencia, coordinación entre instituciones y justicia para las víctimas. Falta mucho por hacer, pero hoy hay una diferencia clara frente al pasado: quien ordena, protege o ejecuta la violencia ya no puede sentirse intocable. La transformación tiene la responsabilidad de llegar hasta el fondo”, concluyó Jesús Mora.