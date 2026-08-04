Uruapan, Michoacán, 4 de agosto de 2026. Para evitar que las circunstancias particulares de las personas se conviertan en una barrera para ejercer sus derechos, la Jueza Primero Familiar de Uruapan determinó realizar una audiencia de un procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento en una sede alterna, debido a que una de las personas solicitantes se encuentra privada de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Uruapan.

Ante esta circunstancia, la juzgadora estableció que la audiencia para ratificar la solicitud de divorcio se llevara a cabo en las instalaciones donde se encuentra recluida la persona, decisión que tuvo como finalidad hacer efectivo el derecho humano de acceso a la justicia y garantizar a los involucrados obtener una respuesta judicial pronta.

Durante la audiencia, ambas partes ratificaron su voluntad de disolver el vínculo matrimonial y el convenio presentado. Al quedar satisfechos los requisitos legales, la jueza declaró disuelto el matrimonio y ordenó realizar las comunicaciones y anotaciones correspondientes para formalizar el divorcio.

Con esta actuación, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con una justicia efectiva. Las autoridades jurisdiccionales pueden adoptar las medidas necesarias, dentro del marco legal, para atender las particularidades de cada caso y superar obstáculos que pudieran impedir una solución pronta, completa e imparcial.

En este asunto, la realización de la audiencia en una sede alterna otorgó una justicia cercana a todas las partes respetando su derecho al libre desarrollo de la personalidad.