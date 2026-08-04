Morelia, Mich.- Martes 04 de agosto de 2026.- Un automóvil compacto volcó luego de chocar contra un poste metálico del alumbrado público, el cual fue derribado por la fuerza del impacto, percance que ocurrió en la zona poniente de Morelia.

De acuerdo con autoridades policiales, el accidente sucedió durante la mañana de este martes sobre la calle Privada de Villas de la Loma, vialidad que conecta con la avenida Paseo Campo Nubes, entre los fraccionamientos Villas de la Loma y Campo Nubes.

Se observó que la unidad siniestrada es un Chevrolet Spark de color rojo. A pesar de lo aparatoso del percance, el ocupante del vehículo resultó ileso. Tras recibir el reporte de emergencia, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para auxiliar al conductor, quien no requirió traslado a un hospital.

Los oficiales de Hechos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente. Finalmente, una grúa retiró el automotor dañado y se restableció la circulación en el área.

RED 113