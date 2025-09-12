Tarímbaro, Mich.- Viernes 12 de septiembre de 2025.- Un tractocamión amarillo se estrelló contra un árbol ubicado en un camellón central de la carretera Morelia-Salamanca, informaron fuentes policiales, las cuales indicaron que sólo hubo daños materiales.

El percance se registró durante el mediodía de este viernes en la zona de la Tenencia de Cuto del Porvenir, municipio de Tarímbaro, en las cercanías de la comunidad de El Carrizal.

Trascendió que el chofer perdió el control del volante y sucedió el accidente. En el sitio se presentaron unos patrulleros de la Guardia Nacional (GN), quienes hicieron el peritaje respectivo y luego retiraron el pesado vehículo con apoyo de una grúa.

RED 113