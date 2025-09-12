Morelia, Michoacán, 12 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población a extremar cuidados para disminuir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias que suelen incrementarse como resultado de los cambios de clima que se han presentado en los últimos días en la entidad.

Estas infecciones respiratorias son un grupo de enfermedades causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias que afectan oídos, nariz, garganta y hasta los pulmones y son la primera causa de hospitalización, principalmente en niñas y niños menores de 5 años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas como obesidad, diabetes e hipertensión.

Sectores de la población que de no ser atendidos a tiempo pueden derivar en complicaciones serias que incluso pueden poner en riesgo la vida. Por ello, es importante identificar signos de alarma como la respiración agitada o dificultad para respirar, hundimiento en el pecho, decaimiento general, pérdida de las ganas de comer, fiebre durante más de tres días y ruidos en el pecho.

Para proteger la salud de la población, la SSM recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse al salir a la intemperie, especialmente durante las primeras y las últimas horas del día, incrementar el consumo de alimentos ricos en vitamina C, como las naranjas, toronjas, mandarinas, guayabas y beber abundantes líquidos.

De acuerdo con el jefe del departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de la SSM, Fabio Silahua Silva, en lo que va de este 2025 el acumulado de casos de enfermedades respiratorias agudas es de 354 mil 738, por ello, la importancia del autocuidado con las acciones antes mencionadas y el frecuente de lavado de manos.