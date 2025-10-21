Recordó que las personas de talla baja enfrentan desafíos únicos y se comprometió a acompañar a este sector en cada paso para lograr su inclusión en la sociedad, creando espacios accesibles, promoviendo la visibilidad y asegurando que cada individuo, sin importar su condición, tenga las mismas oportunidades de desarrollo y participación.

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2025. Para la CEDH es de suma importancia trabajar de la mano con las personas de talla baja; impulsar sus derechos y apoyar sus luchas para garantizar un entorno más inclusivo y respetuoso, eliminando la discriminación y las barreras, además de promover la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida, aseguró el ombudsperson, Josué Mejía Pineda, en conferencia de prensa enmarcada en la próxima conmemoración del Día Mundial de las Personas de Talla Baja, el día 25 de octubre.

Dijo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán reafirma su compromiso inquebrantable con los derechos de todas las personas, sin distinción alguna.

Por su parte, Ricardo Castro, co-Fundador e integrante de la Fundación de la Cabeza al Cielo y del Consejo Nacional de Gente Pequeña México, narró cómo, la institución que preside, surgió a raíz de la llegada de un nuevo miembro de la familia con acondroplasia, un trastorno genético que se caracteriza por una estatura baja y desproporcionada.

Derivado de la discriminación y del acoso social al que se enfrentó la familia, dijo, se dio a la tarea de crear la fundación, con objetivos muy claros: incluir a las personas de talla baja en la Ley de Personas con discapacidad, en el estado de Guanajuato, y lograr la instauración del 25 de octubre como Día Mundial de las Personas de Talla Baja, que ahora se conmemora en 60 países del mundo.

En su turno, el creador de contenido, actor y modelo, Carlos Eduardo Zaragoza Acuña, representante de la Fundación de la Cabeza al Cielo en Jalisco, abordó el tema desde la perspectiva de una persona de talla baja.

Dijo que, dada su condición, desde muy joven ha luchado por dignificar la figura de las personas de talla baja y ha tratado de erradicar la imagen que se tiene de este sector de la población, debido a que él mismo ha experimentado el rechazo y la burla.

Concluyó diciendo que, lejos de victimizarse, tomó la decisión de aprovechar su condición de creador de contenidos, actor y modelo, para contribuir a fomentar una cultura de inclusión y respeto hacia las personas con esta discapacidad.

La Vice presidenta de la Fundación de la Cabeza al Cielo, Asociación Civil, con sede en Michoacán, Mariana Ramírez Duarte, dijo que la conmemoración del Día Mundial de las Personas de Talla Baja es crucial para visibilizar la realidad de las personas con esta condición y promover la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y equitativa.

Reconoció el trabajo que por más de 15 años ha realizado la fundación en favor de los derechos humanos y la inclusión de las personas de talla baja.