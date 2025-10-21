Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2025.- Más que una bebida, el café será el protagonista de la exposición colectiva “Paisajes del café”, que se inaugurará este 23 de octubre a las 18:30 horas en la sala “Efraín Vargas” de la Casa de la Cultura de Morelia, con el propósito de resaltar el trabajo colaborativo y la divulgación artística como herramientas para fortalecer los vínculos comunitarios.

En el proyecto participaron 22 artistas, 20 de Michoacán y dos de la Ciudad de México, quienes realizaron 24 estampas mediante técnicas como xilografía, linografía, punta seca, aguafuerte, aguatinta, placa perdida y algrafía. El resultado es un testimonio colectivo de creatividad y compromiso social.

La exposición permanecerá abierta al público hasta enero de 2026 y ofrece una exploración gráfica que rinde homenaje a las y los caficultores, además de plantear un llamado a promover mejores condiciones laborales que contribuyan a preservar nuestro patrimonio biocultural.

Considerado un ritual que acompaña nuestra existencia, símbolo de hospitalidad y cultura universal, el café ha sido fuente de inspiración para artistas de distintas disciplinas. En esta muestra permanece como eje temático de un recorrido visual que invita a reflexionar sobre su valor simbólico y social, así como sobre las historias que se tejen en torno a su cultivo, preparación y disfrute.

La Secretaría de Cultura de Michoacán invita al público a disfrutar de “Paisajes del café” en la Casa de la Cultura de Morelia ubicada en avenida Morelos Norte 485 en el Centro de Morelia, recinto que continúa siendo un punto de encuentro para diversas manifestaciones artísticas.