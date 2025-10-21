Nahuatzen, Michoacán, 21 de octubre 2025.- Comachuén hizo historia al convertirse en la primera comunidad originaria del estado en contar con un Centro de Asesoría Comunitario del Sistema de Preparatoria Abierta, gracias al trabajo coordinado entre el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) y el Concejo de Gobierno Comunal.

El nuevo espacio educativo surge como una alternativa para que las y los habitantes de la comunidad puedan concluir su bachillerato, fortaleciendo así sus oportunidades de desarrollo académico, profesional y social, afirmó el director de Educación Media Superior del Estado, Mario Maciel Figueroa al hacer entrega del documento de autorización.

En representación de la titular del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que, tras un proceso de acompañamiento y organización comunitaria, se consolidó la autorización oficial del centro, que hoy atiende a 47 estudiantes, entre ellos personas con preparatoria trunca, quienes podrán revalidar estudios previos y continuar su formación de manera flexible.

El Centro de Asesoría de Comachuén estará bajo la supervisión del Concejo de Gobierno Comunal y mantendrá una vinculación permanente con el Departamento de Preparatoria Abierta del Iemsysem. Además, contará con el apoyo de docentes de la propia comunidad, comprometidos con impulsar el aprendizaje y elevar el nivel educativo de la población.

Con esta apertura, Comachuén se suma a la red de seis centros de asesoría comunitarios en el estado, ubicados en Ario de Rosales, Morelia, Tangancícuaro, Peribán, Ziracuaretiro, y Zitácuaro, consolidando así una estrategia estatal de acceso incluyente a la educación media superior.