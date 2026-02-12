Zamora, Mich.- 12 de febrero de 2026.- Un empleado de la empresa de paquetería “Estafeta” que viajaba a bordo de su motocicleta quedó inconsciente al ser impactado por una camioneta que se dio a la fuga.

El aparataso accidente se registró cerca de la medianoche, en la Avenida Juárez esquina con Melchor Ocampo, entre las colonias Santa Cecilia y Ejidal Sur, de este municipio de Zamora.

Para atender la emergencia se movilizaron paramédicos de Rescate, mismos que auxiliaron a Ricardo Israel R., de 28 años de edad, vecino del Infonavit La Pradera, el cual fue trasladado a un nosocomio para su adecuada atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal se hicieron cargo de los respectivos peritajes y aseguraron la motocicleta del afectado, una de la marca Bajaj tipo Dominar 400, color verde, con placa L1E24D, la cual fue enviada al corralón oficial y puesta a disposición de la autoridad competente mientras se determinan responsabilidades.