Morelia, Michoacán, 12 de febrero de 2026.- Con el objetivo de robustecer la atención de emergencias y fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a través del Centro de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control e Inteligencia (C5 Michoacán), realizó la entrega de equipamiento tecnológico y operativo a las 11 subdirecciones regionales del centro de mando.

Como parte de este fortalecimiento, se entregaron 268 radios digitales encriptados, lo que permitirá una comunicación segura, eficiente y en tiempo real entre los centros de mando y las corporaciones de seguridad pública, servicios médicos y protección civil en todo el estado.

Asimismo, se distribuyeron 50 equipos de cómputo y 13 estaciones de trabajo destinadas a áreas operativas estratégicas, con el propósito de optimizar las labores de monitoreo, análisis de información y atención inmediata de reportes ciudadanos.

En el ámbito tecnológico, también se otorgaron 250 licencias de software de gestión, herramientas que contribuyen a agilizar los procesos administrativos y operativos del personal, incrementando la eficiencia en el manejo de datos.

Adicionalmente, se entregaron chalecos para el uniforme del personal del C5 Michoacán, acción que refuerza la identidad institucional y mejora las condiciones de trabajo de quienes diariamente operan los sistemas de atención de emergencias.

Con estas acciones, la SSP reafirma su compromiso de fortalecer la infraestructura tecnológica del estado, cuidando de quien te cuida, y consolidando al C5 como un eje estratégico para brindar una respuesta rápida y confiable a la ciudadanía.