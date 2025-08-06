Morelia, Mich.- 6 de agosto de 2025.- El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, habló de la reunión que sostuvo recientemente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien acordó una serie de acciones clave para reforzar la estrategia de seguridad y justicia en Michoacán. El encuentro, realizado en la Ciudad de México, fue calificado por el fiscal como “de mucha trascendencia”.

“Abordamos varios temas, pero sobre todo coincidimos en que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para obtener mejores resultados en seguridad”, expresó Torres Piña al referirse a uno de los principales acuerdos alcanzados con García Harfuch.

El fiscal destacó que existe plena disposición de la federación para acompañar institucionalmente las tareas que se impulsen desde la entidad, así como para fortalecer la relación con instancias como la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República.

Además, el funcionario explicó que se acordó apostar con mayor fuerza por el uso de tecnologías y plataformas digitales, lo que permitirá modernizar el proceso de denuncias. Dijo que actualmente estos procedimientos pueden tardar entre cuatro y seis horas, pero con la nueva estrategia se busca reducirlos a entre cuarenta y ochenta minutos.

“Queremos que la ciudadanía pueda presentar una denuncia desde su casa o su oficina, de forma más rápida y segura, y que eso también fortalezca la calidad de las investigaciones”, sostuvo.

En cuanto al fortalecimiento institucional, Torres Piña explicó que se está trabajando para que los controles de confianza se realicen preferentemente desde el ámbito federal, además de implementar una capacitación constante del personal de las Fiscalías y áreas de seguridad. “Se trata de profesionalizar con rigor para tener instituciones más eficaces y confiables”, dijo.

El fiscal también informó que ha mantenido reuniones con sectores empresariales en Uruapan y Lázaro Cárdenas, así como con el Consejo Coordinador Empresarial, con el objetivo de escuchar sus inquietudes y sumar sus propuestas a la agenda de seguridad y justicia.

Añadió que en los próximos días sostendrá encuentros con colectivos de víctimas y de búsqueda, como parte de un compromiso firme con la atención a quienes han sido afectados por la violencia.

“Tenemos claro que la reconstrucción de la confianza no se decreta, se construye con hechos, con diálogo y con resultados”, concluyó el fiscal Carlos Torres Piña.