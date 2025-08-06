Morelia, Mich.- 6 de agosto de 2025.- El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, informó que la Fiscalía trabaja de manera prioritaria en el caso del asesinato de una joven abogada ocurrido recientemente en el municipio de Charo, luego de un aparente robo de vehículo que terminó en un hecho violento.

El fiscal señaló que el crimen está siendo atendido directamente por la Fiscalía Especializada en Feminicidios, debido a las características del caso.

“Desde el mismo día de lo sucedido se pidió a la Fiscalía de Feminicidios que atendiera el caso de una manera particular”, declaró Torres Piña, quien subrayó que desde ese momento el personal ministerial y de investigación se trasladó a la zona para comenzar con las diligencias correspondientes.

El caso de la joven abogada ha causado conmoción en Morelia y sus alrededores, no sólo por la violencia con la que fue asesinada, también por la posibilidad de que haya ocurrido en el contexto de una serie de robos similares en esa misma área.

El fiscal confirmó que, en la misma franja horaria y geográfica, se registraron otros dos robos de vehículos particulares, lo cual ha llevado a las autoridades a considerar una posible relación entre los hechos.

“Coinciden en la misma zona, en el mismo horario, el robo a otros conductores particulares y se está trabajando en cada uno para determinar cualquier vínculo”, detalló Torres Piña.

Las autoridades han desplegado operativos conjuntos en la región, tanto por parte de la Policía de Investigación como de la Fiscalía de Feminicidios, con el objetivo de dar con los responsables y esclarecer el caso lo antes posible.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado la detención de algún implicado, el fiscal aseguró que la investigación avanza y que no se escatimarán recursos para esclarecer este crimen.

“La verdad es que este hecho no debe permitirse y estaremos generando los esfuerzos para tener un resultado pronto”, enfatizó.