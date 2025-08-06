Morelia, Mich.- Miércoles 06 de agosto de 2025.- Un motociclista resultó lesionado tras un choque en el que estuvo involucrado un automóvil sobre la calle Leandro Valle-Periférico Paseo de la República, cerca del Centro para la Cultura de la Discapacidad del DIF Morelia, así como del Estadio Morelos.

De acuerdo con las autoridades policiales, lo anterior sucedió durante la mañana de este miércoles a la altura de la colonia Francisco Zarco y fue reportado por algunas personas al número de emergencias 911.

Posteriormente arribaron patrulleros estatales de vialidad y unos paramédicos, éstos últimos otorgaron los primeros auxilios al motorista y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica.

Se apreció que la moto del susodicho es una Italika, color gris y negro. En cuanto al automotor involucrado, éste es de la marca Volkswagen sedan (Vocho), color azul pastel, con placa PJR643C.

Los agentes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y aseguraron las comentadas unidades, las cuales fueron retiradas por una grúa y llevadas a un corralón.