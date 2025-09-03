Morelia, Mich.- 3 de septiembre de 2025.- El fiscal del estado, Carlos Torres Piña, informó sobre los avances en materia de procuración de justicia durante la comparativa de enero a agosto de 2024 frente al mismo periodo de 2025, destacando una disminución en los homicidios dolosos y feminicidios, así como diversas detenciones de alto impacto.

Durante su exposición, el funcionario precisó que “ha habido un incremento del 20 por ciento en las carpetas judicializadas y en el acuerdo reparatorio solamente un incremento del 2.3 por ciento. En lo que va del año se han ejecutado mil 114 órdenes de aprehensión, de las cuales 132 correspondieron a julio y 139 a agosto”.

Torres Piña resaltó que en materia de homicidios dolosos se observa una tendencia a la baja: “Ha habido una reducción considerable, donde tuvimos sólo 83 carpetas y 95 víctimas en el mes de agosto”. Asimismo, indicó que en el rubro de homicidio doloso y feminicidio se alcanzó “una reducción del 15 por ciento, con 169 víctimas menos en comparación al año anterior”.

Sobre las regiones con mayor incidencia, puntualizó que en Apatzingán se logró un avance significativo: “Se han hecho operativos conjuntos con la Sedena, con la Guardia Nacional, con la Guardia Civil y con la Fiscalía General del Estado, y se ha logrado reducir un 60 por ciento este delito, que estuvo afectando mucho durante el mes de junio y julio”.

En el caso de Zamora, añadió: “Se ha logrado contener y mantener también con una estrategia conjunta con la Guardia Nacional, con la Sedena y con la Guardia Civil”.

En cuanto a Morelia, el fiscal reconoció que “hemos tenido varios picos, recientemente incrementos considerables que hay que atender. En días pasados tuvimos una reunión con la Sedena y la Guardia porque tenemos que generar estos trabajos de coordinación para contener este incremento que se ha generado en las últimas semanas”.

Torres Piña también se refirió a delitos como secuestro, extorsión y robo, señalando que “ha habido una reducción considerable, salvo en el tema del secuestro que ha habido un incremento, sobre todo porque hay confianza en la ciudadanía en denunciar a partir de esta reforma que se hizo al Código Penal en 2022”.

Respecto al combate a la extorsión, informó que “se logró la detención de los actores materiales y la persona principal que ordenó el homicidio de un aguacatero de Tacámbaro; esta persona fue detenida en Tijuana y ya está vinculada a proceso”. Además, precisó que se desarticuló una banda que operaba en Uruapan extorsionando a tortillerías y pequeños negocios.

Finalmente, el fiscal reiteró el compromiso de la institución de mantener la coordinación con fuerzas federales y estatales para contener la violencia en las regiones más afectadas.

RED 113