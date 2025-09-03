Morelia, Michoacán, 3 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) participará en la edición número 35 del Festival Internacional de Guitarra de Morelia, que se realizará del 24 al 26 de septiembre con conciertos en Morelia en el Conservatorio de las Rosas, el Teatro Melchor Ocampo y en diversos municipios del estado, además de presentaciones en la Ciudad de México.

En rueda de prensa, la secretaria de Cultura, Tamara Sosa, destacó que este encuentro es un referente para los jóvenes talentos de la guitarra, instrumento de gran valor simbólico para Michoacán. También celebró la participación de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (Osidem) y la incorporación del Teatro Ocampo como una de las sedes.

El rector del Conservatorio de las Rosas, Raúl Olmos, expresó que la institución asume con orgullo su papel de anfitrión, agradeció la confianza de las instituciones, sector empresarial y organizaciones aliadas y convocó al público a sumarse a las actividades que consolidan a Morelia como capital guitarrística.

Por su parte, el director artístico del festival, Daniel Olmos, informó que la programación comprende 21 actividades con la participación de 15 artistas y la representación de tres países: Colombia, República Checa y México. La edición incluye conciertos didácticos y presentaciones en municipios como Ario de Rosales, Uruapan, Tanhuato, La Piedad y Pátzcuaro, así como en el Museo Nacional de Arte y el Centro Cultural del Senado de la República en la Ciudad de México.

En la presentación se contó con la presencia de autoridades de los ayuntamientos de Tanhuato, Pátzcuaro y Morelia, así como de instituciones educativas y representantes del sector empresarial que respaldan esta celebración cultural. El programa completo puede consultarse en las redes oficiales del Festival Internacional de la Guitarra de Morelia.