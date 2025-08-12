Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025. – El Atlético Morelia-Universidad Michoacana intensifica su preparación de cara al arranque de la Temporada 2025-2026 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y por ello participará en la Copa Metropolitana, que se llevará a cabo del 14 al 17 de agosto en el Estado de México, certamen que ya esperan con ansias, así lo manifestó el estratega Gustavo Farías.

“Estamos listos, contentos y con ganas de enfrentarnos a equipos muy importantes de la Segunda División Serie A y de la Tercera División, competidores como estos tendremos durante todo el año y si llegamos a la liguilla seguramente ahí nos los encontraremos”.

Lo importantes ahorita, dijo, es el funcionamiento, de nada nos sirve ser campeones de este torneo si después no arrancamos bien en la TDP. “En la Metropolitana buscaremos hacer un torneo bien, vamos a llevar alrededor de 24 jugadores para tener una opción de que todos jueguen, estamos terminando de acomodar el sistema que vamos a utilizar”.

El cuadro nicolaita se medirá en la primera fase de esta justa a Héroes de Zaci y al Club de Fútbol PDLA FC, sinodales que no serán sencillos, aseveró Farías Echenique.

“PDLA y Héroes de Zaci son dos equipos importantes en cada una de sus categorías. Héroes de Zaci, que va a competir por ser campeón de la Segunda División, y el equipo poblano, que al igual que nosotros es de Tercera División, son equipos que han hecho un gran torneo en la temporada anterior y que seguramente nos complicarán al 100 por ciento. El favorito dentro del grupo es Héroes de Zaci, pero nosotros iremos a hacer nuestro trabajo”.

Finalmente y no obstante a que cuenta con un plantel bastante competitivo, el estratega de los Zorros no cerró la puerta a nuevas incorporaciones.

“Todavía estamos abiertos a llegadas de jugadores, van a estar toda esta semana algunos futbolistas que vienen de Celaya a buscar un lugar, los estaremos viendo. Todavía nos quedan 15 días para que se cierren los registros, no cerramos la puerta a nadie, si alguien siente que tiene el perfil y que cuente con esa experiencia profesional que nos busque, si llega a gustarnos al cuerpo técnico lo que puede aportar, claro que les podremos abrir un lugar”, comentó.