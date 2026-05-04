Morelia, Michoacán; 04 de mayo de 2026.- Con una asistencia de más de 8 mil 500 espectadores al encendido de catedral con temática musical gallega, y la presentación de la Banda de Gaitas de Forcarei sobre la Avenida Madero, concluyó el pasado sábado 2 de mayo la visita sin precedente de esta agrupación española a Morelia, Ciudad Patrimonio de la Humanidad y Creativa de la Música.

La Banda de Gaitas de Forcarei, compuesta por 70 artistas provenientes de Pontevedra Galicia, España, deleitaron a cientos de morelianos el viernes 1 de mayo, con una tradicional callejoneada que partió de la Plaza Valladolid recorrió la Avenida Madero y concluyó en la Plaza Benito Juárez con una presentación de música celta, completamente gratuita.

La visita de esta agrupación española, que se presentó por primera vez en Morelia, fue resultado de una de la colaboración de trabajo entre el Ayuntamiento de Morelia y el Gobierno de Michoacán, que resultó en una agenda de dos días de presentaciones gratuitas, sumamente exitosas, a la que asistieron miles de espectadores.

El Gobierno de Morelia brindó todo el apoyo de seguridad, logística, los espacios públicos y el majestuoso encendido de catedral tematizado que permitieron a familias morelianas, turistas y visitantes, disfrutar de esta muestra artística.

La Administración que encabeza Alfonso Martínez Alcázar reconoce su calidad artística de esta agrupación de renombre internacional, que celebra la cultura y fortalece los lazos entre México y España, uniendo a sus pueblos por causas en común como la paz, la armonía y fraternidad.

Asimismo, con estas actividades, Morelia reafirma su posición como el destino turístico más importante del estado, que cuenta con infraestructura hotelera de calidad, la principal conectividad aérea internacional, con los recintos culturales de mayor relevancia en la Entidad y las mejores condiciones de seguridad que brindan tranquilidad y certeza al visitante internacional.

Morelia, Ciudad Patrimonio de la Humanidad y Creativa de la Música, celebra la realización de este tipo de eventos que contribuyen al fomento del Turismo, la Cultura, activación económica y la construcción de la paz, fortalece la armonía entre las familias de Morelia.