Morelia, Michoacán, a 4 de mayo de 2026.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) conmemorará 37 años de su fundación, y en este marco se realizará el “Encuentro de Memorias e Historia, Aquí y Ahora”, que tiene como finalidad reencontrar a la miitancia fundadora del partido y promover un diálogo que fortalezca el presente y futuro del PRD Michoacán.

Al respecto, Octavio Ocampo, dirigente estatal, recordó que desde su creación en 1989, el partido ha intervenido en procesos electorales, reformas legislativas y movimientos sociales en el país.

Octavio Ocampo, señaló que el aniversario representa una referencia para revisar la historia del partido y su papel en la vida democrática. Indicó que es necesario mantener vigente el legado perredista y promover que nuevas generaciones lo conozcan y participen en sus filas.

El PRD en Michoacán, informó que continuará con acciones de afiliación, capacitación y trabajo territorial, con el objetivo de fortalecer su presencia en el estado y su participación en los próximos procesos políticos.

Es importante mencionar que en la entidad, el PRD ha formado parte de la integración de gobiernos municipales, del Congreso local y de agendas vinculadas a derechos políticos, participación ciudadana y desarrollo social. A lo largo de su historia, su estructura partidista ha mantenido actividades de organización interna, formación política y vinculación con distintos sectores.