Morelia, Michoacán, 4 de mayo de 2026.- El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, expresó su respaldo a la nueva presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, y afirmó que Morena Michoacán se alinea plenamente a los objetivos políticos y organizativos de esta nueva etapa de conducción nacional.

Jesús Mora señaló que la llegada de Ariadna Montiel a la dirigencia nacional representa una definición política clara de continuidad, fortalecimiento institucional y profundización del proyecto de transformación encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Sostuvo que este relevo consolida una nueva etapa para el movimiento, centrada en la organización territorial, la unidad interna y el fortalecimiento ético de la vida partidaria. La designación de Montiel fue aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional de Morena, acompañada por un mensaje de combate frontal a la corrupción y fortalecimiento de la disciplina política interna.

El dirigente michoacano afirmó que en Michoacán existe plena coincidencia con la ruta planteada por la nueva dirigencia nacional, particularmente en la necesidad de consolidar la organización desde abajo, fortalecer la formación política de la militancia y mantener la cercanía permanente con el pueblo como base fundamental del movimiento.

“Morena tiene que seguir siendo un instrumento de transformación popular, no un espacio de intereses personales o de reproducción de prácticas que tanto daño le hicieron al país. La claridad política y ética que ha planteado Ariadna Montiel es una señal correcta para fortalecer al partido en esta nueva etapa”, afirmó Jesús Mora.

Asimismo, sostuvo que Morena Michoacán acompañará plenamente los esfuerzos de la dirigencia nacional para consolidar el segundo piso de la Cuarta Transformación, respaldando el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y fortaleciendo la estructura partidaria rumbo a los desafíos políticos y electorales que vienen.

Jesús Mora destacó que la nueva etapa de Morena exige unidad, disciplina, congruencia y trabajo territorial permanente, especialmente en un contexto donde la oposición busca reorganizarse a partir de la confrontación mediática y la desinformación.

“Desde Michoacán cerramos filas con nuestra nueva dirigencia nacional porque entendemos que fortalecer al partido es fortalecer la transformación de México. Vamos a seguir organizándonos, formando cuadros y construyendo pueblo para consolidar este proyecto histórico”, concluyó Jesús Mora González.