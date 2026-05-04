Morelia, Michoacán; 04 de mayo del 2026. – El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo este día una reunión de atención con representantes de diversas colonias de la capital michoacana.

Durante el encuentro, las y los asistentes plantearon necesidades específicas de cada zona, relacionadas principalmente con el suministro de agua potable, conexiones de drenaje y otros proyectos de infraestructura hidráulica.

Adolfo Torres señaló que cada solicitud será atendida de manera oportuna, contemplando visitas en campo por parte del personal del organismo, con el objetivo de definir soluciones viables y ordenadas en conjunto con la ciudadanía.

Entre las colonias participantes se encuentran: Lomas de la Aldea, Ampliación La Aldea, Obrera, Vasconcelos, Pensador Mexicano, Precursores de la Revolución, Tres de Agosto, Felipe Carrillo Puerto y Jesús Romero Flores, quienes estuvieron acompañados por el regidor Fausto Vallejo Mora.

Asimismo, el director destacó la importancia del trabajo conjunto entre autoridades y habitantes para garantizar mejores servicios y avanzar en la atención de las necesidades prioritarias de cada colonia, tal y como lo ha instruido el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para hacer de esta ciudad el mejor lugar para vivir.