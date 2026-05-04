Morelia, Mich.- 04 de mayo de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez

Bedolla se pronunció a favor de reforzar los mecanismos de selección de candidatos, luego

de las recientes declaraciones de Ariadna Montiel, nueva presidenta de Morena.

Gobernador Bedolla respalda impedir candidaturas de personas corruptas rumbo a las elecciones de 2027@A_MontielR @ConsejoNMorena @AndyLopezBeltra @ARBedolla pic.twitter.com/PSRy4ivl9Z — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 4, 2026

Señaló que, aunque una persona pueda ser conocida públicamente, eso no la hace apta para

contender por un cargo de elección popular, especialmente si existen señalamientos por

corrupción o vínculos con la delincuencia.

En ese sentido, calificó como acertada la postura de no permitir el acceso a candidaturas a

perfiles con antecedentes negativos, al subrayar que debe mantenerse una política firme de

“no a la corrupción”.

Recordó que el Congreso estatal ya había eliminado el requisito de presentar la carta de no

antecedentes penales. Sin embargo, expresó su desacuerdo con esa medida y decidió

vetarla, argumentando que es importante mantener filtros más estrictos para asegurar la

integridad de quienes buscan ocupar cargos públicos.

El mandatario también expuso un caso ocurrido con el exgobernador Silvano Aureoles,

cuando fue inhabilitado por no presentar su declaración patrimonial final, lo que levantó

sospechas sobre posibles irregularidades. Sin embargo, pese a la sanción administrativa, el

Tribunal permitió su candidatura.

Ante ello, cuestionó que personas con inhabilitaciones por faltas administrativas graves

puedan participar en procesos electorales, comparándolo con permitir que alguien con una

orden de aprehensión sea candidato. “Si estás inhabilitado, no puedes ser candidato”,

enfatizó.

Finalmente, reiteró la necesidad de fortalecer los criterios de selección dentro de los

partidos políticos, a fin de evitar que perfiles con antecedentes de corrupción.